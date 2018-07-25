Лестницы Краснодара

Здесь Вы можете самостоятельно выбрать нужные параметры и примерно узнать стоимость лестницы. Для этого пройдите пошаговые этапы выбирая нужные пункты. Пройдя все этапы Вы отправляете нам данную заявку на предварительный просчет. В ближайшее время специалист свяжется с Вами.
Каркас лестницы изготовлен из деревянных балок (косоуры) и окрашен полимерной краской. Лестница открытого типа П-образная, без подступенников. Ограждения комбинированные из дерева и нержавеющей стали, по одной балясине на ступени. Цвет выкраски белый, эмаль.
Лестница монолитная П-образная с забежными ступенями на повороте, ступени и подступенники обшиты массивом Бук, ограждения выполнены в классическом стиле с фрезеровкой, по одной точенной балясине на ступени. Цвет темный по выбору заказчика, выполнена в лучшем традиционном дизайне. Данный стиль самый популярный и доступный, подходит практически для любого интерьера. Проект выполнен по желанию заказчика.
Каркас лестницы бетонный, ступени и подступенники обшиты массивом Бук, ограждения выполнены в классическом комбинированном стиле: стойки и ригеля из нержавеющей стали, гнутый (радиусный) поручень из дерева Бук. Цвет покраски ступеней и всех деревянных элементов темный (венге) по выбору заказчика, стиль современный хай-тек подходит практически для любого интерьера. Проект выполнен по желанию заказчика.
Каркас лестницы бетонный, ступени и подступенники обшиты массивом Ясень, ограждения выполнены в классическом комбинированном стиле с заполнением стекла триплекс, тонированный. Цвет покраски ступеней и всех деревянных элементов по выбору заказчика, стиль подходит практически для любого интерьера. Проект выполнен по желанию заказчика.
Здесь Вы можете самостоятельно выбрать нужные параметры и примерно узнать стоимость лестницы. Для этого пройдите пошаговые этапы выбирая нужные пункты. Пройдя все этапы Вы отправляете нам данную заявку на предварительный просчет. В ближайшее время специалист свяжется с Вами.