Лестницы Краснодара
Лестницы Краснодара
изготовление и установка
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 (800) 101-87-09 (Звонок по России бесплатно)
8 (918) 181-20-88
Заказать звонок
Россия, 350087, г. Краснодар, ул. Защитников Отечества, 5.
Россия, 350087, г. Краснодар, ул. Защитников Отечества, 5.
54762340_22

Производство деревянных лестниц

- Изготавливаем лестницы классические и эксклюзивные
- Работаем в Краснодаре и крае а также по России
- Свое производство. Опыт в изготовлении лестниц более 18 лет
Получить консультацию
ic85
Выезд на замер и расчет по г. Краснодар - Бесплатно
ic57
Высокое качество наших работ. Работаем по юр. договору как ИП
ic86
Сроки изготовления от 1,5 месяцев. В рамках договора
/
3
/
3
/
2
/
2
54762340_22.jpg
54539270_2.jpg

Какие лестницы мы производим на заказ?

Любые - от привычных до уникальных конструкторских решений!
Деревянные лестницы премиум в Краснодаре и Краснодарском крае
Деревянные лестницы премиум
Стоимость:
от
400 000
рублей
В каталог
Деревянные лестницы на косоурах в Краснодаре и Краснодарском крае
Деревянные лестницы на косоурах
Стоимость:
от
170 000
рублей
В каталог
Деревянные лестницы на бетоне в Краснодаре и Краснодарском крае
Деревянные лестницы на бетоне
Стоимость:
от
180 000
рублей
В каталог
Лестницы на метал косоурах в Краснодаре и Краснодарском крае
Лестницы на метал косоурах
Стоимость:
от
230 000
рублей
В каталог
Лестницы на бетонном косоуре в Краснодаре и Краснодарском крае
Лестницы на бетонном косоуре
Стоимость:
от
260 000
рублей
В каталог
Лестницы со стеклом в Краснодаре и Краснодарском крае
Лестницы со стеклом
Стоимость:
от
240 000
рублей
В каталог
Лестницы с комби ограждением в Краснодаре и Краснодарском крае
Лестницы с комби ограждением
Стоимость:
от
190 000
рублей
В каталог
Лестницы с ковкой в Краснодаре и Краснодарском крае
Лестницы с ковкой
Стоимость:
от
250 000
рублей
В каталог
Бетонные лестницы в Краснодаре и Краснодарском крае
Бетонные лестницы
Стоимость:
от
80 000
рублей
В каталог
/
6
/
6

Рассчитать стоимость

Здесь Вы можете самостоятельно выбрать нужные параметры и примерно узнать стоимость лестницы. Для этого пройдите пошаговые этапы выбирая нужные пункты. Пройдя все этапы Вы отправляете нам данную заявку на предварительный просчет. В ближайшее время специалист свяжется с Вами.

Передавая информацию сайту, вы принимаете условия
Политики защиты персональной информации
qize
Чтобы узнать цену, выберите, какая лестница интересует?
Передавая информацию сайту, вы принимаете условия
Политики защиты персональной информации

Наши выполненные работы

За последний год изготовили и установили более 100 лестниц
  • Лестница на косоурах из дерева, открытого типа
  • Отделка бетонной лестницы деревом
  • Лестница монолитная на центральном косоуре с комби ограждением
  • Деревянная обшивка бетона со стеклянным ограждением

Лестница на косоурах из дерева, открытого типа

55002341_2

Каркас лестницы изготовлен из деревянных балок (косоуры) и окрашен полимерной краской. Лестница открытого типа П-образная, без подступенников. Ограждения комбинированные из дерева и нержавеющей стали, по одной балясине на ступени. Цвет выкраски белый, эмаль.

  • Каркас из дерева, на косоурах
  • Открытый тип, без подступов
  • Высота до пола второго этажа — 3 метра
  • Количество ступеней — 16 шт
  • Ограждения комби — 4 метра
  • Ширина марша 850 мм
  • Высота ступени 170 мм
Хочу такую
Примеры
Итого
190 000 рублей
Тип лестницы

Отделка бетонной лестницы деревом

55002341_2

Лестница монолитная П-образная с забежными ступенями на повороте, ступени и подступенники обшиты массивом Бук, ограждения выполнены в классическом стиле с фрезеровкой, по одной точенной балясине на ступени. Цвет темный по выбору заказчика, выполнена в лучшем традиционном дизайне. Данный стиль самый популярный и доступный, подходит практически для любого интерьера. Проект выполнен по желанию заказчика.

  • Высота до пола 2 го этажа 3.2 метра
  • Ступеней 19 шт
  • Материал: Бук
  • Форма лестницы П образ
  • Ограждение из дерева, точенка с фрезеровкой — 8 метров
  • По 1 балясине на ступени
  • Оформление парадной ступени
Хочу такую
Примеры
Итого
250 000 рублей
Тип лестницы

Лестница монолитная на центральном косоуре с комби ограждением

55002341_2

Каркас лестницы бетонный, ступени и подступенники обшиты массивом Бук, ограждения выполнены в классическом комбинированном стиле: стойки и ригеля из нержавеющей стали, гнутый (радиусный) поручень из дерева Бук. Цвет покраски ступеней и всех деревянных элементов темный (венге) по выбору заказчика, стиль современный хай-тек подходит практически для любого интерьера. Проект выполнен по желанию заказчика.

  • Основание лестницы бетонный косоур
  • Высота до пола 2 го этажа 3 метра
  • Ступеней 17 шт, материал Бук
  • Лестница с радиусным поворотом
  • Ограждение комби заполнение из нерж
  • Поручень деревянный гнутый
Хочу такую
Примеры
Итого
450 000 рублей
Тип лестницы

Деревянная обшивка бетона со стеклянным ограждением

55002341_2

Каркас лестницы бетонный, ступени и подступенники обшиты массивом Ясень, ограждения выполнены в классическом комбинированном стиле с заполнением стекла триплекс, тонированный. Цвет покраски ступеней и всех деревянных элементов по выбору заказчика, стиль подходит практически для любого интерьера. Проект выполнен по желанию заказчика.

  • Высота до пола 2 го этажа 3 метра
  • Ступеней 17 шт, материал Ясень
  • Имеется площадка — 1 шт
  • Форма лестницы П образ
  • Ограждение комби со стеклом триплекс тонированный
Хочу такую
Примеры
Итого
360 000 рублей
Тип лестницы
Еще работы

Вызвать замерщика

ic63
- Заполните форму заявки и мы сами сделаем расчет лестницы и согласуем выезд замерщика
Бесплатная консультация

Почему выбирают нас?

Многолетний опыт изготовления лестниц на заказ
Лестница для Вашего дома-мечты? Элементарно!
Наша компания представляет лестницы собственного производства. Наши лестницы подчеркнут Вашу индивидуальность! Качество используемых материалов и качество оказываемых нами услуг - приоритетные задачи, которые компания ставит во главу угла своей деятельности. В нашей компании, на производственном участке и в офисе работают настоящие специалисты своего дела.
Подробнее

Наши преимущества

От обычных классических до элитных премиум-класса
ic54

Работаем официально по юр. договору

1
- Договор с ИП
- Предоплата 50 %
- Гарантия 1 год по договору
- Работаем в г. Краснодаре и по краю
ic84

Выезд на замер
БЕСПЛАТНО по г. Краснодар

2
- Предварительный примерный расчет по телефону
- Точный расчет стоимости после замеров
- Для каждого клиента индивидуальный подход
- Выполняем как простые так и сложных проекты
ic51

Собственное
производство

3
- Опыт 18 лет в изготовлении лестниц
- Действующее производство
- Только качественные материалы
/
3
/
3

Есть ли скидки?

А как же! Индивидуально, от 5 до 10%
При заказе одной деревянной лестнице с 1-го на 2-ой этаж, возможна скидка 5% от 2х лестниц и выше, скидка до 10%
Закажите эксклюзивную лестницу от 500 000 рублей и получите скидку 10%
8 (800) 101-87-09
Россия, 350087, г. Краснодар, ул. Защитников Отечества, 5.
8 (800) 101-87-09
8 (918) 181-20-88
lestnicykrd@mail.ru
Copyright © 2003 - 2021 Лестницы Краснодара
* Политика конфиденциальности
Поддержка. Разработка сайтов в WEB-EGO.
Оставить заявку

Рассчитать стоимость

Здесь Вы можете самостоятельно выбрать нужные параметры и примерно узнать стоимость лестницы. Для этого пройдите пошаговые этапы выбирая нужные пункты. Пройдя все этапы Вы отправляете нам данную заявку на предварительный просчет. В ближайшее время специалист свяжется с Вами.

Передавая информацию сайту, вы принимаете условия
Политики защиты персональной информации
qize
Чтобы узнать цену, выберите, какая лестница интересует?
Передавая информацию сайту, вы принимаете условия
Политики защиты персональной информации
Рассчитать стоимость